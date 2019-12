Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Mastschweine aus Stall gestohlen

Geldern-Pont (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (17. Dezember 2019), 16:00 Uhr, wurden aus dem Schweinestall eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Steinstraße in Pont zwei Mastschweine entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang zu den Stallungen auf dem Grundstück. Sie verletzten oder töteten zwei der dort gehaltenen Tiere und schafften ihre Beute dann durch einen Zaun, den sie verbogen hatten, vom Hof. Da die Tiere ein nicht unerhebliches Eigengewicht aufbringen, muss ein Fahrzeug zum Abtransport bereit gestanden haben. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo Geldern nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell