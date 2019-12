Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Einbruch in Reihenhaus/ Täter durchsuchen zwei Wohnungen

Kevelaer (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (17. Dezember 2019) zwischen 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in ein Reihenhaus an der Weezer Straße ein. Die Täter hebelten eine hintere Tür am Gebäude auf, die in einen Durchgang zwischen Garage und Wohnhaus führt. Anschließend hebelten sie die Verbindungstür zum Haus auf und durchsuchten sämtliche Räume. Von der Erdgeschosswohnung aus gelangten die Unbekannten ins Treppenhaus, das zu einer weiteren Wohnung im Obergeschoss führt. Auch hier hebelten die Täter die Wohnungstür auf und durchwühlten die Räume. Ob die Täter Beute gemacht haben, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

