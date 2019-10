Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Kindergarten und verdächtig Wahrnehmung bei Friseurgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochmittag 14:00 Uhr und Donnerstagmorgen 07:20 Uhr in einen Kindergarten in der Wiesenstraße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst über eine Glastüre auf der Gebäuderückseite Zugang zu dem Kindergarten. Im Inneren demontierten sie dann mehrere Lampen, hebelten die Türe zu einem Büro gewaltsam auf und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Aus einer Geldtasche entwendeten die Langfinger eine geringe Bargeldsumme. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Anwohner der nahegelegenen Hohenwarter Straße machten in der Nacht auf Donnerstag eine verdächtige Wahrnehmung, die nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Einbruch in den Kindergarten in Zusammenhang stehen könnte. Gegen 01:00 Uhr wurden Anwohner durch Geräusche auf einen Mann aufmerksam, der gerade dabei war das Fenster eines Friseurgeschäfts aufzuhebeln. Als der Unbekannte die Zeugen bemerkte, flüchtete er auf der Hohenwarter Straße in Richtung Kirche.

Der Mann wird als etwa 170-175cm groß und schlank beschreiben. Er hatte blau-schwarze halblange Haare, einen dunkleren Teint und war dunkel gekleidet.

Der Polizeiposten Tiefenbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

