Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Unfall mit drei Leichtverletzten an Einmündung

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Mittwochnachmittag an einer Einmündung auf der Landesstraße 565 bei Marxzell.

Ein 27-Jähriger war mit seinem VW kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße 565 in Richtung Marxzell unterwegs, als er an der Einmündung der Albtalstraße vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Dacia eines 37-jährigen Linksabbiegers auffuhr. Während der Dacia quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, wurde der VW des Unfallverursachers über die Gegenfahrbahn in den Einmündungsbereich abgewiesen. Dort kollidierte er mit dem KIA einer entgegenkommenden 22-Jährigen Rechtsabbiegerin.

Bei dem Unfallgeschehen wurden der 27-Jährige VW-Fahrer sowie die 22-Jährige KIA-Fahrerin und deren Beifahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verkehr wurde bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell