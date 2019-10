Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag wurde die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienwohnhauses in der Dompfaffstraße vermutlich in Einbruchabsicht beschädigt. Vor Ort wurde der Teil einer Schraube im Zwischenraum der Doppelverglasung vorgefunden. Ob es sich tatsächlich um einen Einbruchversuch oder einen gefährlichen Missbrauch einer Zwille handelt, bedarf der Klärung. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird durch die Polizei in Varel betrieben, welche sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegennimmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell