Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl in Kleingartenkolonie - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit von Donnerstag, 17.10. bis Montag 21.10.2019 hebelten bislang unbekannte Täter zwei Lauben in der Kleingartenkolonie Grashof auf. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht bei derzeitigem Erkenntnisstand nicht fest. Zeugen werden geben, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

