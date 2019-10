Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Leichtverletzte bei Unfall auf der A 6 - 30.000 Euro Sachschaden zwei Fahrstreifen bis 14 Uhr gesperrt - langer Rückstau

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Montag gegen 11.45 Uhr auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd wurden drei Unfallbeteiligte leicht verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen hatte der 44-jährige Fahrer eines Sattelzuges bei der Fahrt in Richtung Mannheim unachtsam vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit dem 20-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter nach links abgewiesen und prallte gegen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden weiteren Kleintransporter eines 33-jährigen Fahrers. Die Fahrer der beiden Kleintransporter sowie ein 42-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des 20-Jährigen wurden leicht verletzt, sie nehmen selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge waren der linke und mittlere Fahrstreifen bis 14 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und die Standspur vorbeigeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis in den Bereich Heilbronn. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Verkehrskommissariat Walldorf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell