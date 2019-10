Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Dienstagmorgen, in der Zeit von 08:35 Uhr bis 09:10 Uhr, wurde ein in der Gaststraße, im Bereich der dortigen Massagepraxis, parkender Pkw Volkswagen Golf Sportsvan, Farbe rot, Zulassungsbezirk Brake, am hinteren Stoßfänger unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell