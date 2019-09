Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schifferstadt (ots)

Am 29.09.2019, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 39-jährigen PKW-Fahrerin und einem 24- jährigen Motorradfahrer. Beim rückwärtigen Ausparken aus einer Hofeinfahrt stieß die PKW-Fahrerin mit dem bevorrechtigten Motorradfahrer, welcher die Mannheimer Straße befuhr, zusammen. Durch den Zusammenstoß verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen einen geparkten PKW und stürzte. Der Motorradfahrer, welcher ordnungsgemäß einen Helm trug, verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden beteiligten Fahrzeugen, sowie am Motorrad entstand Sachschaden.

