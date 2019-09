Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

28.09.2019

Am gestrigen Tag wurde der PI Speyer ein Verkehrsunfall nachgemeldet, der sich im Laufe des Samstagnachmittags in der Speyerer Straße in Römerberg zugetragen haben soll. Hierbei habe ein derzeit unbekannter PKW in der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten PKW Fiat Punto mit Germersheimer Kennzeichen beschädigt und es entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR. Tatsächlich hatte ein vor Ort befindlicher Zeuge persönlichen Kontakt zu der Unfallverursacherin, die auch ihre Handynummer zwecks Übermittlung an die geschädigte Fahrzeughalterin übermittelte. Auch las der Zeuge das Kennzeichen der Unfallverursacherin ab. Leider notierte er dieses wie auch die Handynummer der Frau fehlerhaft, so dass trotz diverser Recherchen bisher keinerlei Daten zu der zweiten Unfallbeteiligten vorliegen.

Aus diesem Grund bittet die Polizei darum, dass sich die Unfallverursacherin oder weitere Zeugen des Unfalls bei der Polizeiinspektion Speyer melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

