Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruchdiebstahl

Wettringen (ots)

In Haddorf ist am frühen Freitagmorgen (13.09.), zwischen 0.00 und 7.00 Uhr, in eine Gaststätte eingebrochen worden. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten mehrere Schränke in der Gaststätte und nahmen ca. 80 Euro Hartgeld mit. Am Vorabend bemerkten die Betreiber der Gaststätte drei Personen, die sie noch nie vorher gesehen und die sich auffällig verhalten haben. Eine Person ist weiblich, ca. 165 cm groß, ca. 25 Jahre alt und hat lange dunkle Haare. Die zweite Person ist männlich, ca. 175 cm groß, unter 30 Jahre alt, hat ein schmales Gesicht und trug an dem Abend einen "Drei-Tage-Bart". Der Mann hatte eine graue Jogginghose an. Beide Personen sind vermutlich ausländischer Abstammung. Die dritte Person war ebenfalls männlich und vermutlich deutscher Abstammung. Der Mann ist ca. 180 cm groß, etwa 50 Jahre alt, hat kurze blond-rote Haare, ein blasses Gesicht, eine schlanke Statur und war unter anderem mit einem blau-weiß karierten Hemd bekleidet. Die drei hätten sich auffällig in der Gaststätte verhalten. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Verbindung. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell