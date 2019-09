Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Beim Linksabbiegen mit Audi A 4 zusammengestoßen und weitergefahren - Polizei Wiesloch ermittelt und sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei seinem Abbiegevorgang in der Straße "In den Weinäckern"/Parkstraße beschädigte am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A 4 und setzte danach einfach seine Fahrt fort. Der Audi wurde im vorderen Bereich massiv beschädigt; der Sachschaden dürfte sich auf ca. 5.000 Euro belaufen. Bei dem verursachenden Lkw müsste es sich um einen Sattelzug mit weißem Auflieger gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell