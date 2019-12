Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Vier Jugendliche begehen einen Ladendiebstahl

Kleve (ots)

Am Dienstag (17. Dezember 2019) gegen 15.00 Uhr begangen vier Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren einen gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft an der Stechbahn. Drei von ihnen nahmen sich je eine Mobilphone-Starterbox aus einem Regal, um anschließend mit ihrer Beute zu flüchten. Der Vierte wartete vor dem Geschäft. Bei der Flucht aus dem Elektronikmarkt in Richtung eines Haarfachgeschäftes, konnte ein 48-jähriger Klever einen 15-jährigen Dieb festhalten. Ein weiterer Zeuge (19-jähriger Klever) folgte den Tätern in eine wenig frequentierte Ecke der Stechbahn neben dem Haarfachgeschäft. Dort versuchten die Jugendlichen, die Boxen zu öffnen. Der 19-jährige Klever schaffte es, einen 14-jährigen Täter festzuhalten, die beiden anderen Diebe flüchteten. Der 14-jährige Uedemer versuchte sich durch Treten und Schlagen zu befreien, was ihm aber nicht gelang. Der vierte Täter wird derzeit ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum vierten Täter, zur Tat und zur Flucht machen können, sollen sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell