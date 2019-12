Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Entwendeter VW Amarok - Öffentlichkeitsfahndung

Am Freitag, 13.12.2019, um 01:35 Uhr, wurde ein silberner VW Amarok (Pick Up) vom Firmengelände eines Autohauses in Breklum entwendet. Der Wagen hat einen Wert von 27.900EUR. Zeitgleich wurde auf dem Parkplatz gegenüber ein KFZ-Kennzeichen (NF-BN 2010) entwendet, sodass von einem Sachzusammenhang ausgegangen werden kann. Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur besagten Tatzeit auffällige Beobachtungen in Breklum oder Umgebung gemacht? Wem ist das oben beschriebene Fahrzeug oder die Kfz-Kennzeichen nach dem Diebstahl aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden. Vielen Dank!

