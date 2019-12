Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung

Am Freitag, 13. Dezember 2019 kam es in der Zeit zwischen 06:40 Uhr bis 13:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter setzten ein Fahrrad in Brand. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt in der Pappelstraße in 26676 Barßel Ortsteil Reekenfeld, an einer Bushaltestelle, abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (04499-9430) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstag, 14.12.2019, um 02:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe eine 24-jährige Frau aus Bösel, welche mit ihrem Pkw die Böseler Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei der Verkehrsteilnehmerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde der Verkehrsteilnehmerin untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 29. November 2019, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts, an der Europastraße, zu einem Verkehrsunfall. Zwei Verkehrsteilnehmer stießen beim Rückwärtsausparken mit ihren Fahrzeugen gegeneinander. Es handelte sich hierbei um einen schwarzen Ford Mondeo und einen silbernen Mercedes Benz. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Brand eines Geflügelstalles

Vermutlich durch einen technischen Defekt brannte am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ein Putenstall an der Barßeler Straße. Der Stall war zum Zeitpunkt des Brandes mit ca. 4800 Puten belegt. Durch den Hinweis eines Zeugen konnte der Brand in einem frühen Stadium entdeckt werden, so dass die entsandten Feuerwehren eine Ausdehnung des Feuers verhindern konnten. Trotz erheblicher Rauchentwicklung entstand nach bisherigem Kenntnisstand geringer Sachschaden, ebenfalls seien keine Tiere verendet. Neben den Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen, waren das Veterinäramt (LK Cloppenburg) und die Polizei vor Ort

