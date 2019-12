POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 13.-14.12.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 14.12.2019, kontrollieren Polizeibeamte in Cloppenburg gegen 03:45 Uhr einen Fahrzeugführer, der mit seinem VW die Albert-Einstein-Straße befährt. Es kann festgestellt werden, dass der 29-jährige Mann aus Cloppenburg unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,17 Promille. Es folgt eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Garrel - Schwerer Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignet sich am Freitag, den 13.12.2019, um 06:35 Uhr, auf der Friesoyther Straße/B72 in Garrel. Ein 30-Jähriger aus Uplengen befährt mit seinem VW die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg und übersieht einen aufgrund einer Baustelle haltenden Kleinbus (Daimler) der 48-jährigen Fahrerin aus Friesoythe. Nahezu ungebremst fährt der VW-Fahrer auf den Kleinbus auf und wird dadurch schwer verletzt. Durch einen Rettungswagen wird er in ein Krankenhaus verbracht. Die 48-Jährige trägt leichte Verletzungen davon und wird zur weiteren Untersuchung ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der auf 32.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

