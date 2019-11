Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landeck: Entsorgung von Bauschutt - Zeugen gesucht

Landkreis Emmendingen, Teningen-Landeck -- Am Samstagnachmittag konnte durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen an der K5136 (Kreisstraße von Landeck nach Freiamt) eine illegale Müllentsorgung festgestellt werden. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, wurden durch den oder die Verursacher insgesamt drei große blaue Säcke mit diversem Bauschutt an einem Waldweg entsorgt. In den blauen Säcken befanden sich Reste von Ytong-Steinen, Rigipsplatten sowie Farbdosen.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet deshalb mögliche Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/5820 in Verbindung zu setzen.

Stand: 03.11.2019, 09.45 Uhr

