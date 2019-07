Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Von Pkw erfasst

Zell am Harmersbach (ots)

Da ein 38 Jahre alter VW-Fahrer am Mittwochmittag in der Hauptstraße eine hinter einem Linienbus die Fahrbahn querendes 7-jähriges Kind übersah, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Haslach. Der Autofahrer kollidierte mit dem Kind, welches daraufhin durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt.

