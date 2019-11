Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Straßensperrung wegen Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Dem Polizeinotruf wurde heute gegen 08.00 Uhr mitgeteilt, dass in der Kirchstraße in Lörrach eine Scheibe eingeschlagen worden sei und ein unangenehmer Geruch im Inneren festzustellen sei. Bei Eintreffen der Streife wurde dieser Sachverhalt bestätigt, weshalb über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr Lörrach alarmiert wurde. Diese stellte vor Ort fest, dass vermutlich Buttersäure ausgebracht worden war. Vorsichtshalber mussten mehrere Gebäude in der Kirchstraße evakuiert und die Zufahrt zu einer Tiefgarage gesperrt werden. Die Bewohner werden in der Nähe von Mitarbeitern des DRK betreut. Derzeit sind die Kirchstraße, die Baumgärtner Straße ab dem Aicheleknoten (Basler Str./Baumgartner Str.) und im weiteren Verlauf die Bahnhofstraße bis zum ehemaligen Polizeirevier, Bahnhofstraße 6, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es kommt daher zu erheblichen Behinderungen.

Es wird nachberichtet.

VV / FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell