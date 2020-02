Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 22.02.20, 10:49 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Fehler beim Überholen

Am Freitag gegen 15:35 Uhr musste eine 83 Jahre alte Lenkerin eines Audis anhalten, da vor ihr ein Fahrzeug angehalten hatte und der Gegenverkehr ein überholen nicht zuließ. Als sie dann freie Bahn hatte und an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte, kollidierte sie mit einem VW, welcher sie genau in diesem Augenblick überholte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

Wolpertshausen- Betrunken Unfall gebaut

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam ein 44 Jahre alter Renaultfahrer auf der K2665 zwischen Unterscheffach und Jagstrot in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Im Anschluss ließ er sein Auto einfach stehen und lief nach Hause, um sich um einen Abschleppdienst zu kümmern. Zwischenzeitlich wurde der Polizei ein Unfallfahrzeug gemeldet, so dass bereits eine Streife am Unfallort war, als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Auto zurückkam. Die Polizisten konnten dann feststellen, dass der Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell