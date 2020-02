Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Streit am Murrhardter Marktplatz gesucht & Mann von Jugendlichen bestohlen

Murrhardt: Zeugen nach Streit am Marktplatz gesucht

Der Polizeiposten Murrhardt sucht Zeugen zu einem Vorfall am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr am Marktplatz. Zunächst kam es zum verbalen Streit zwischen einem 25-jährigen Lancia-Fahrer und einer 27-jährigen VW-Fahrerin, da beide offenbar mit dem Fahrverhalten des anderen nicht einverstanden waren. Im Verlauf des Streits kam es neben wechselseitigen Beleidigungen wohl auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Personen. Da es bislang sehr widersprüchliche Äußerungen zum Hergang des Vorfalles gibt, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 oder direkt beim Posten zu melden.

Schorndorf: Mann von Jugendlichen bestohlen - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht auf Montag, gegen 01:15 Uhr kam es am Kirchplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31 Jahre alten Mann und mehreren Jugendlichen. Nach bisherigem Kenntnisstand gab es zwischen den Jugendlichen und dem Mann zunächst einen verbalen Disput, in dessen Verlauf der Mann zu Boden gestoßen wurde. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend bemerkte er, dass sein Rucksack und seine mitgeführte Kunststofftasche entwendet wurden. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen, die Angaben zum genauen Tathergang oder zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

