POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Backnang: Fahrzeug zerkratzt

Der BMW eines 29-Jährigen wurde im Zeitraum von Donnerstagabend 18.30 Uhr bis Freitagmorgen 08.00 Uhr im Petrus-Jacobi-Weg durch einen bislang unbekannten Vandalen zerkratzt. Durch die Beschädigung der rechten Fahrzeugseite entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 909 0.

Fellbach: Einbruch in Minigolfanlage

Über einen Metallzaun kletterte ein unbekannter Einbrecher im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen, um auf eine Minigolfanlage in der Esslinger Straße zu gelangen. Anschließend schlug er das Fenster des dortigen Kiosks ein und entwendete etwas Bargeld aus einer Geldkassette. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 5772 139 entgegen.

Winnenden: Senior verletzt Ehefrau

Am Freitagmorgen wurde eine 69-jährige schlafende Ehefrau von ihrem 74-jährigen Ehemann böse überrascht. Der an demenzerkrankte Ehemann verletzte seine Ehefrau mit einem Holzstück erheblich im Gesicht und bedrohte sie massiv. Die verletzte Ehefrau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 74-Jährige wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

