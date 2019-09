Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 30.09.2019: In Schlangenlinien unterwegs+++Blutentnahme nach Sturz+++Tür mittels Kugeln beschädigt

Gießen (ots)

Gießen/Lich: In Schlangenlinien unterwegs

Am Freitagnachmittag fiel einem Zeugen auf der Strecke vom Schiffenberger Weg in Gießen bis nach Lich ein Gießener Golf auf. Offenbar war der Fahrer des VW auf der B 457 mehrfach in deutlichen "Schlangenlinien" unterwegs. In Lich verlor der Zeuge den offenbar angetrunkenen Mann mit seinem PKW aus den Augen. Eine Streife konnte den mutmaßlichen Fahrer, einen 57 - Jährigen, in Lich jedoch wenig später kontrollieren. Dabei stellte es sich heraus, dass das Alkoholtestgerät 1,85 Promille anzeigte. Er musste dann mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: 20 - Jähriger muss mit zur Blutentnahme

Zeugen meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen (gegen 03.00 Uhr), dass eine Person am Ortseingang von Heuchelheim auf dem Gehweg liegen und schreien würde. Eine Streife konnte wenig später dort einen 20 - Jährigen antreffen. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass ihm ein Auto in dem Kreisel die Vorfahrt genommen habe. Der Fahrer soll dann mit dem Seat Leon mit Gießener Kennzeichen einfach davongefahren sein. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der Hüttenberger für den Roller nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Auch musste er mit zur Blutentnahme. Das Testgerät zeigte etwa 1,6 Promille an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tür mittels Kugeln beschädigt

In der Friedrich-Naumann-Straße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Schaden von 100 Euro hinterlassen. Die Täter hatten mit kleineren Kugeln offenbar auf eine Wohnungstür geschossen. Die Kugeln mit einen Durchmessen von drei Millimetern beschädigten die Oberfläche des Türblattes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Roller entwendet

In der Ludwigstraße haben Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend einen Roller der Marke Honda entwendet. Die Unbekannten hatten den Roller, an dem sich das Versicherungskennzeichen 807-JNC, von einem Abstellplatz neben dem Uni-Hauptgebäude entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Einbrecher haben es auf Kleidung abgesehen

Doch eher ungewöhnlich war das Diebesgut von Einbrechern in der Richard-Wagner-Straße am letzten Wochenende. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen hatten die Diebe ein Fenster aufgebrochen und dann mehrere Zimmer des Wohnhauses abgesucht. Sie verschwanden mit 20 T-Shirts, Parfum, Uhren und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Weidezelt zerschnitten

In der Feldgemarkung bei Lich ("Abtswäldchen") haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Schaden von 600 Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten ein mobiles Weidezaunzelt beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Gegen Zaun geprallt

Zu einer Unfallflucht kam es am frühen Sonntagmorgen in der Helgenwiese in Garbenteich. Ein Autofahrer war in Richtung Admonter Straße unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Zaun und hinterließ eine Beschädigung von mehreren hundert Euro. Laut Zeugenangaben soll der Unfall gegen 02.30 Uhr passiert sein.

Linden: Unfall in der Wilhelmstraße

Auf der Fahrerseite landete ein Seat Ibiza am Sonntag, gegen 02.50 Uhr, in der Wilhelmstraße in Leihgestern. Der 33 - Jährige aus Linden war aus Richtung Großen-Linden gekommen und kam nach einer Kurve von der Straße ab. Der PKW prallte gegen einen Poller und blieb dann auf der Fahrerseite liegen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Fahrer musste dann mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar mit Anhängerkupplung gegen Fahrzeug gekommen

Einen für eine Anhängerkupplung typischen Abdruck konnte an einem Ford Fiesta in einer Tiefgarage in der Westanlage vorgefunden werden. Offenbar hatte ein solches Fahrzeug dort am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, rückwärts ausgeparkt und den Ford am Heck beschädigt. Anschließend kam es dann zu einer Unfallflucht. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

