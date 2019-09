Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.09.2019: Kontrollen im Innenstadtbereich von Gießen führen zur Festnahme+++Räuber gesucht+++Einbrecher im Mehrfamilienhaus

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen im Innenstadtbereich

Personenkontrollen führten am Donnerstagnachmittag zu einer Festnahme im Gießener Innenstadtbereich. Die Beamten hatten an verschiedenen neuralgischen Punkten in der Innenstadt Personen überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass ein 58 - Jähriger per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen. Insgesamt hatten die Beamten 16 Personen kontrolliert und überprüft. Die Aktion, die im Zuge von "Sicheres Gießen" durchgeführt wurde, fand von 12.00 bis 20.00 Uhr statt.

Gießen: Raub in der Pestalozzistraße - Kripo sucht Zeugen

Auf dem Weg zur Arbeit wurde eine 29 - Jährige am frühen Freitagmorgen durch zwei Unbekannte beinahe ausgeraubt. Die Gießenerin war gegen 04.30 Uhr zu Fuß in der Pestalozzistraße, im Bereich eines Schulhofes unterwegs, als sie auf zwei Unbekannte stieß. Die beiden unbekannten Männer bedrohten sie mit einer Schusswaffe. Die Räuber forderten von ihr Bargeld und das Handy. Einer der Täter stieß ihr dabei die Schusswaffe gegen den Bauch. Die beiden Unbekannten flüchteten dann ohne Beute in unbekannte Richtung. Die erste Person soll etwa 170 Zentimeter groß und ca. 18 Jahre alt sein. Er soll deutsch ohne Akzent gesprochen haben und schlank sein. Auffällig an ihm sollen seine kurzen blonde und, ähnlich wie Stacheln, hoch gegelte Haare sein. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke getragen haben. Die zweite Person soll etwas größer und etwa gleichalt sein. Er soll eine schwarze Mütze getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbrecher in der Schubertstraße unterwegs

In einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße sind Einbrecher offenbar am Donnerstagvormittag unbemerkt in das Treppenhaus gekommen. Von dort hebelten sie zwei Wohnungstüren auf und durchsuchten alle Zimmer nach Wertsachen. Sie nahmen Schmuck mit und verschwanden in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher treffen auf Bewohner

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, hörten Bewohner in der Schottstraße verdächtige Geräusche. Sie schauten im Hausflur nach und bemerkten, dass die Tür offenstand. Sehr wahrscheinlich waren Unbekannte in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gekommen und verschafften sich Zugang in deren Wohnung. Offenbar flüchteten die Einbrecher, noch bevor die Bewohner nachschauten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Vandalen im Vorgarten

In der Amtsgerichtstraße waren am Freitagvormittag offenbar Vandalen unterwegs. Die Täter hatten in einem Vorgarten den Gartenbereich verwüstet und einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Dabei rissen sie Pflanzsteine heraus und füllten den Briefkasten mit Unrat. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Wiesecker Straße

Am Mittwoch, zwischen 09.15 und 16.00 Uhr, kam es im Wiesecker Weg zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Citroen beschädigt. Trotz Schadens von mehreren Hundert Euro fuhr der Verursacher davon. Der PKW wurde an der Heckseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zeuginnen nach Unfallflucht mit VW Bus gesucht

Offenbar durch den Hinweis von zwei Frauen konnte der Besitzer eines weißen VW Passat am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, noch rechtzeitig reagieren. Offenbar hatte die Fahrerin eines VW Busses beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ferniestraße den Passat an der Rückseite beschädigt. Die beiden Zeuginnen hatten das offenbar mitbekommen und den Fahrer des Passats, der kurz danach nach dem Einkauf zu seinem Auto zurückkehrte, angesprochen. Der Mann rannte zu nahegelegenen Ampel und konnte die Fahrerin des Busses noch auf den Unfall hinweisen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht die beiden Zeuginnen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Von der Bankette abgekommen

Auf der Landesstraße 3138, zwischen Gonterskirchen und Laubach, kam es am Freitag, gegen 11.00 Uhr, zu einem Unfall. Eine 59 - Jährige kam mit ihrem VW Golf nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß das Fahrzeug gegen ein Straßenschild. Der Schaden liegt zusammen bei etwa 3.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell