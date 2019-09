Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 26.09.2019: Dealer erwischt+++Mercedes Sprinter gestohlen+++Kennzeichen abgeklebt

Gießen (ots)

Gießen: Weitere Anzeigen nach Kontrolle

Am Dienstagnachmittag konnte ein mutmaßlicher Dealer auf frischer Tat in der Straße Zu den Mühlen in Gießen ertappt werden. Der verdächtige 17 - jährige Asylbewerber aus Eritrea hatte sich verdächtig verhalten und wurde von Zivilkräften der Gießener Kripo, die von Beamten der Bereitschaftspolizei Lich unterstützt wurden, im Bereich der Lahnaue kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er eine typische Verkaufseinheit an Marihuana offenbar gerade verkaufen wollte. Der mutmaßliche Käufer, ein marokkanischer Asylbewerber wurde ebenfalls überprüft. Bei den Ermittlungen und Durchsuchungen in diesem Bereich fanden die Polizisten noch neun weitere solcher Verkaufseinheiten. Dem Eritreer wurde ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Schloss geknackt

Am Gießener Kreuzplatz haben Unbekannte zwischen Montag- und Dienstagnachmittag das Schloss eines Trekkingrades geknackt. Die Unbekannten das schwarze Rad der Marke Pegasus dann mitsamt Schloss mitgenommen. Der Wert liegt bei etwa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Sprinter entwendet

In der Pater-Delp-Straße haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen einen Sprinter der Marke Mercedes entwendet. Die Täter hatten den weißen Kleinlaster geöffnet und das Fahrzeug weggefahren. Daran befanden sich die Kennzeichen WI-VR3226. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

In der Markstraße haben Unbekannte am Mittwochnachmittag die Geldbörse eines 21 - Jährigen entwendet. Der Staufenberger befand sich zu diesem Zeitraum in einem Lebensmittelladen. Offenbar griffen die Taschendiebe unbemerkt in den Einkaufswegen und nahmen die Geldbörse, in der sich neben verschiedenen Karten auch Bargeld befand, mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handy entwendet

Im Alter Steinbacher Weg haben Langfinger am Mittwoch, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr, dein Smartphone der Marke WIKO entwendet. Die Besitzerin hatte das Handy in diesem Zeitraum in einer Umkleidekabine einer Sporthalle abgelegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ungewöhnliches Diebesgut im Schrebergarten

In der Nähe der Wetzlarer Straße in Klein-Linden haben Diebe zwischen Dienstag- und Mittwochabend drei Solarpanelen und einen Solarregler mitgehen lassen. Die Diebe hatten sich zunächst Zugang auf das Gartengelände verschafft. Anschließend demontierten sie drei Solarmodule, die sich auf dem Dach der Gartenhütte befanden. Aus dem Gartenhaus, das sie aufbrachen, holten sie sich noch den Regler. Der Wert der entwendeten Sachen liegt ca. bei 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichen verändert - Strafanzeige

Wegen Urkundenfälschung wird seit dem späten Mittwochabend gegen einen 31 - Jährigen aus Bad Nauheim ermittelt. Der Verdächtige war mit einem 3er BMW in der Gießener Straße in Wieseck unterwegs. Offenbar waren die Kennzeichen mit schwarzer Folie überklebt. Dabei waren das Euro- und das Deutschlandzeichen nicht mehr zu sehen. Da der Autofahrer offenbar das Kennzeichen, das laut Gesetz eine Urkunde ist, verändert hat, wurde ein Verfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Donnerstag, 26.09.2019 um 03:10 Uhr kam es auf der Lahnstraße in Gießen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau leichtverletzte. Sie war mit ihrem Opel aus Richtung Frankfurter Straße kommend unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie links von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrsschild, welches sie noch ca. 15 Meter mitschleifte. Anschließend flüchtete sie. Die Ermittlungen führten zu einer 18-Jährigen Frau aus Gießen. Polizisten bemerkten bei ihr Atemalkoholgeruch: Sie pustete 1,76 Promille. Es folgte eine Blutentnahme bei der Leichtverletzten im Krankenhaus und die Beschlagnahme ihres Führerscheins. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Gießen: Radfahrer bei Unfall verletzt

In der Westanlage verletzte sich bei einem Unfall von Donnerstagabend (25. September) ein 49-jähriger Radfahrer aus Gießen. Er fuhr gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung. An der Ecke zur Schanzenstraße stieß er mit einem Nissan einer 21-jährigen aus Staufenberg zusammen, welche von der Schanzenstraße auf die Westanlage abbiegen wollte. Dabei verletzte sich der Mountainbike-Fahrer im Gesicht. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 1000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am 25.09.2019 zwischen 09:20 Uhr und 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes im Watzenborner Weg zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer stieß offenbar bei einem Parkmanöver gegen den schwarzen BMW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

