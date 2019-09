POL-GI: Pressemeldungen vom 25.09.2019: Auf Studenten eingeschlagen+++Auf regennasser Straße Kontrolle verloren+++Radfahrer verletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Im Riegelpfad attackiert

Am letzten Freitag, gegen 03.00 Uhr, kam es im Gießener Riegelpfad zu einem Angriff auf einen 33 - Jährigen. Der Student aus der Mongolei hatte dort unmittelbar zuvor einen Club besucht. Nachdem er alleine den Eingangsbereich verließ und zu Fuß im Riegelpfad unterwegs war, griffen ihn unvermittelt und vermutlich ohne erkennbaren Grund zwei Personen an. Die beiden Unbekannten attackierten ihn mehrfach mit Fäusten. Als er zu Boden ging, traten sie noch mehrfach auf ihn ein. Danach verließen die beiden Schläger den Riegelpfad und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine der Personen konnte von dem Geschädigten beschrieben werden. Er soll etwa 170 Zentimeter groß und ca. 25 Jahre alt sein. Er soll blonde kurze Haare haben und schwarze Kleidung getragen haben. Von der zweiten Person liegt keine Personenbeschreibung vor. Möglicherweise haben Zeugen, die sich in der Nähe der Eingangs der Clubs aufgehalten haben, etwas mitbekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher in der Bismarckstraße unterwegs

In der Bismarckstraße in Gießens Innenstadt waren am frühen Dienstagmorgen Einbrecher unterwegs. Die Täter verschafften sich offenbar durch ein Fenster Zugang in die Gaststätte. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und holten sich etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Einbruch in Queckborn

Im Heugärtenweg waren zwischen Dienstag, 07.00 Uhr, und Mittwoch, 01.00 Uhr, Einbrecher am Werk. Die Diebe hatten an dem Einfamilienhaus eine Kellertür aufgebrochen und dann nahezu alle Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Sie fanden Schmuck, besteck und eine Uhr. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hakenkreuz an Tür hinterlassen

Wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Gießener Kripo nach einer Straftat, die sich in der Nacht zum Dienstag in der Schustergasse in Wieseck ereignet hat. Unbekannte hatten in der Beifahrertür eines dort geparkten Suzuki Swift ein Hakenkreuz mit einem spitzen Gegenstand geritzt. Dabei verursachten sie einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auf regennasser Straße Kontrolle verloren

Am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 21, zwischen Allendorf in Richtung Norden, zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Schaden. Ein 20 - Jähriger war mit seinem Mazda 2 offenbar in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Anschließend kam der PKW in den Graben und überschlug sich. Der Schaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, in der Gießener Moltkestraße wurde ein 22 - Jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer aus Gießen war auf einem Radweg entlang der Moltkestraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Offenbar wurde er von einer 62 - Jährigen Autofahrerin, die in Richtung Grünberger Straße unterwegs war und auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersehen. Der Schaden liegt bei etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht im Alter Steinbacher Weg

Trotz Schaden von etwa 1.000 Euro ist ein Autofahrer am letzten Donnerstag, zwischen 17.45 und 20.10 Uhr, einfach davongefahren. Der Unbekannte hatte in unmittelbarer Nähe einer Schule geparkten Audi A 4 an der Vorderseite beschädigt. Danach fuhr er davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hat ein Radfahrer eine Unfallflucht begangen

In der Neuen Bäue wurde am Donnerstag (19.09.2019) ein blauer Opel Meriva beschädigt. Offenbar war ein Radfahrer dort gegen 15.15 Uhr unterwegs. Dabei soll der bislang unbekannte Mann, so Zeugen, gegen die Rückseite des PKW gefahren sein. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

