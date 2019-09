Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 23.09.2019: Verdächtiger nach Fahndung festgenommen+++63 - Jähriger greift Beamte an+++Säure auf Motorhaube+++Brand offenbar durch eingeschaltete Herdplatte ausgelöst

Gießen (ots)

Gießen: Verdächtiger nach Fahndung festgenommen

In der Frankfurter Straße wurde am Sonntag, gegen 22.40 Uhr, eine 39 - Jährige durch eine zunächst unbekannte männliche Person offenbar sexuell belästigt. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Gaststätte, als sie von einem Mann bedrängt wurde. Er hatte sich der 39 - Jährigen vermutlich in den Weg gestellt und sie körperlich bedrängt. Nach dem Vorfall floh der Täter zunächst in unbekannte Richtung. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige wenig später in der Nähe festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31 - jährigen Asylbewerber aus Syrien. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Einbruch in Bellersheim

Auf Bargeld und eine Herrenuhr hatten es Langfinger am letzten Freitag, zwischen 09.00 und 21.00 Uhr, in einem Wohnhaus in der Trais-Horloffer-Straße abgesehen. Die Unbekannten hatten eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Zimmer durchsucht. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbrecher erbeuten Medikamente

In eine Kleintierklinik sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen eingebrochen. Die Diebe hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und anschließend verschiedene Bereich durchsucht. Sie erbeuteten verschiedene Medikamente und verschwanden wieder. Zeugen konnten den Beamten mitteilen, dass die Tat offenbar durch zwei Männer begangen wurde. Einer von ihnen soll eine helle Kapuze getragen haben. Die zweite Person soll etwa 170 Zentimeter groß sein. Über das Gesicht soll er einen schwarzen Schal mit weißen Muster gezogen haben. Er soll dunkle Oberbekleidung getragen haben. Offenbar hatte er blonde Strähnen und fuhr mit einem schwarzen Rad, an dem sich kein Gepäckträger befand davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen

In der Marburger Straße haben Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Offenbar entwendeten sie dann zwei Handtaschen der Marke GG & L sowie ein Glätteisen. Die Tat wurde am Samstagabend durch die Geschädigte bemerkt. Offenbar waren die Täter in den Tagen zuvor aktiv. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auf Pullover abgesehen

Mit zwei Pullover im Wert von etwa 150 Euro wollte ein Ladendieb am Samstag, gegen 20.00 Uhr verschwinden. Offenbar hatte der 29 - Jährige Asylbewerber aus Marokko die Sachen unter seiner Jacke und in der Hose versteckt. Er konnte durch Zeugen ertappt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Diebe entwenden Bienenraucher

Ein Werkzeug, das normalerweise von Imkern benötigt wird, wurde am Sonntagmorgen durch Unbekannte erbeutet. Die Täter hatten offenbar unbemerkt den Innenhof eines Grundstückes in der Kurvenstraße in Dorf-Güll betreten und den Bienenraucher mitgenommen. Der Wert liegt bei etwa 25 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Mit Granitstein Scheibe eingeschlagen

Im Friedhofsweg in Großen-Linden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mittels eines Granitsteines die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Offenbar wurde aus dem Innenraum des Audi aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in einer Gaststäte in Wieseck

In einer Gaststätte in der Gießener Straße kam es am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 40 - Jährigen und einem 43 - Jährigen. Dabei soll einer der beiden Beteiligten mittels eines abgebrochenen Bierglases zugeschlagen haben. Entsprechende Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: 63 - Jähriger greift Beamte an

Mit zur Ausnüchterung musste ein 63 - Jähriger am Sonntagabend. Bei einer Kontrolle, die gegen 21.20 Uhr, in der Sudetenstraße durchgeführt wurde, versuchte der Lindener mehrfach die Beamten mit der Faust zu verletzen. Er konnte dann aber festgenommen werden. Die Nacht musste der vermutlich stark angetrunkene Mann dann in einer Zelle verbringen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Säure auf Motorhaube

In der Mengestraße in Lich haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag offensichtlich Säure über eine Motorhaube geschüttet. Betroffen davon war ein schwarzer Alfa Romeo. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Rabenau: Brand offenbar fahrlässig verursacht

Nachdem es am Samstagmittag in einem Wohnhaus in der Waldstraße in Kesselbach zu einem Brand kam, haben Ermittler der Gießener Kripo offenbar die Ursache herausgefunden. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Andere Bewohner konnten aus dem Haus flüchten. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer war in einer leerstehenden Wohnung ausgebrochen. Nachdem Brandermittler den Bereich heute untersuchten, stellte es sich heraus, dass das Feuer offenbar auf einer eingeschalteten Herdplatte ausbrach. Vermutlich gerieten dort gelagerte Gegenstände in Brand. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am Sonntagmittag (22. September) verletzte sich eine 68-jährige Frau aus Gießen schwer. Die Radfahrerin war gegen 12.25 Uhr auf dem Fahrradstreifen des Schiffenberger Weges unterwegs. Einen wegen einer roten Ampel abbremsenden 66-jährigen Radfahrer erkannte sie offenbar zu spät und touchierte ihn. Sie stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer am Knie. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kradfahrerin leichtverletzt

An der Kreuzung Licher Straße / Heinrich-Fourier-Straße kam es Freitagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich eine 34-jährige Motorradfahrerin aus Reichelsheim leichtverletzte. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 14.20 Uhr im Kreuzungsbereich aufgrund eines abbiegenden entgegenkommenden Fahrzeuges ein Stück zurück. Dabei stieß sie gegen das Krad der 34-Jährigen, welche zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Autos nach Auffahrunfall abgeschleppt

Nach einem Unfall von Samstagvormittag (21. September) auf der Bundesstraße 457 wurden zwei nicht mehr fahrbereite Autos abgeschleppt. Gegen 11.30 Uhr bremste in Höhe der Einmündung zur Europastraße eine 50-jährige Frau ihren BMW ab. Ein nachfolgende 18-jährige Frau erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den X1 der 50-jährigen auf. Die BMW-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall in der Nordanlage

Beim Abbiegen vom Asterweg in die Nordanlage übersah ein 18-Jähriger Fahrer eines Citroen einen auf der Nordanlage fahrenden Caddy eines 44-jährigen aus Gießen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 18-Jährige lenkte dabei sein Auto nach links und überfuhr eine Mittelinsel. Auf der Gegenspur der Nordanlage kam er dann zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 4000 Euro. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall.

Gießen: Vier Leichtverletzte und hoher Schaden nach Unfall

Vier Leichtverletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfall von Montagvormittag an der Kreuzung Rödgener Straße / Rudolf-Diesel-Straße. Beim Abbiegen in die Rödgener Straße stieß gegen 07.10 Uhr ein 36-jähriger Golf-Fahrer mit einer 40-jährigen Zafira-Fahrerin zusammen. Die Autofahrer und die zwei Kinder (8 und 10 Jahre alt) der 40-jährigen Mutter verletzten sich dabei leicht. Krankenfahrzeuge brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Gießen: Unfallflucht im Asterweg

Einen Hinweiszettel fand der Besitzer eines roten VW an seinem beschädigten Fahrzeug nicht. Sein Auto parkte im Asterweg zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (19. September) und 10.00 Uhr am Freitag (20. September). Ein Unbekannter beschädigte den Außenspiegel, die Motorhaube und die Fahrertür des VW und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Fernwald: Blauer Benz nach Spiegelschaden gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitagabend nach einem blauen Mercedes Benz. In der Straße "An der Kirche" streifte gegen 20.00 Uhr der Unbekannte den Spiegel eines geparkten grauen Renault Megane. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Verursacher verlor am Unfallort Fahrzeugteile. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug offenbar um einen blauen Mercedes Benz. Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Trotz Schaden von 3000 Euro an einem Mercedes flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall von Freitagvormittag (20. September) in der Bahnhofstraße. Der Verursacher beschädigte zwischen 10.10 und 11.00 Uhr den Kotflügel des schwarzen Autos. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

