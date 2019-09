Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.09.2019: Drogenfund in Grillhütte+++Gurtmuffel kontrolliert+++Kontrollen in Linienbussen

Gießen (ots)

Pohlheim: Diebstahl führt zu Drogenfund

Als die Freiwillige Feuerwehr Hausen am Freitag (20. September) eine Übung in der Bachstraße aufstellte, stahl ein zunächst Unbekannter eine der zur Sicherung aufgestellten Warnleuchten. Die Absuche von mehreren Orten in Watzenborn-Steinberg führte zu mehreren Jugendlichen, die sich in einer Grillhüte Am Beckertswald aufhielten. Dort fand ein Feuerwehrmann auch die gestohlene Leuchte. Die Ermittlungen der verständigten Polizei führten nicht nur zum Langfinger, einem 18-jähriger aus Pohlheim, sondern auch zum Fund von Drogen und weiteres Zubehör. Schon beim Betreten der Grillhüte, entdeckten die Polizisten zwei mit augenscheinlich Cannabis gefüllten Tüten. Die Beamten stellten die Personalien der Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren und erteilten diesen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Bei der Absuche der Grillhüte fanden die Ordnungshüter mehrere Tüten mit etwa 69 Gramm schweren Marihuana-Gemisch, zwei Waagen und vier Crusher. Weiterhin entdeckten sie einen Schoko-Brownie. In diesem befand sich offenbar Cannabis: Ein Drogentest verlief positiv. Die Polizisten stellten die Drogen und das Zubehör sicher und brachten den geständigen Dieb nach Hause. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Viele Gurtverstöße bei Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen in der Frankfurter Straße und im Brandweg waren fast 15 Prozent der Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt. Am Montag (23. September) überprüften zwischen 09.00 und 14.45 Uhr Beamte der Gießener Polizei, unterstützt von der Licher Bereitschaftspolizei, insgesamt 69 Fahrzeuge. Von den insgesamt 75 Überprüften hatten 19 Insassen den Gurt nicht angelegt. Einige der Gurtmuffel erhalten in den nächsten Tagen Post, andere zahlten ihren Verstoß vor Ort in bar (insgesamt 400 Euro). Die Polizei wird zukünftig weiterhin im Sinne der Verkehrssicherheit kontrollieren.

Gießen: Kontrollen in Bussen des ÖPNV

Polizeibeamte und Fahrkartenkontrolleure überprüften am Montag im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" mehrere Fahrgäste im ÖPNV. Zwischen 10.00 und 14.00 Uhr waren insgesamt 21 Fahrkartenkontrolleure (RMV und SWG) in Begleitung von mehreren Beamten in den Linien 2, 5 und 15 unterwegs. Am Marktplatz stiegen die Kontrolleure in die anfahrenden Busse ein und überprüften insgesamt 1964 Personen. Dabei erwischten sie 89 Mitfahrende, die offenbar gegen die Richtlinien des ÖPNV verstießen und stellten die Identität fest. In 18 Fällen schritten die Polizisten ein, da die Kontrollierten keine Ausweispapiere mitführten oder es Unstimmigkeiten bei den angegebenen Personalien gab. Zu Beginn der Kontrollaktion wollte sich ein Mann der Kontrolle entziehen. Er riss sich von den Fahrkartenkontrolleuren los und versuchte zu flüchten. Allerdings lief er direkt in die Arme der Polizeibeamten, welche den Flüchtenden vorläufig festnahm. Einen Platzverweis erhielt eine Person, welcher die Kontrolleure verbal aggressiv anging. Er durfte bis 14.00 Uhr den Marktplatz nicht mehr betreten.

Gießen: Mit gestohlenen Auto Unfall gebaut

Mit einem gestohlenen Auto verursachte ein Unbekannter Montagfrüh gegen 05.50 Uhr einen Unfall in der Philosophenstraße in Gießen-Wieseck. Die Besitzerin öffnete gegen 05.10 Uhr aus ihrer Wohnung heraus mit einem Schlüssel (Keyless) ihren in der Turnstraße geparkten Hyundai. Ein Unbekannter stieg ein und fuhr mit dem grauen Auto, in dem sich ein weiterer Keyless-Schlüssel befand, davon. Etwa 40 Minuten später fand die Besitzerin das Auto beschädigt in einem Graben der Philosophenstraße wieder. Am Fahrzeug waren Schäden von etwa 5.000 Euro. Wer kann Angaben zu diesem Autodiebstahl machen? Wer hat den Unfall oder das Auto in der Philosophenstraße gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an VW Up

4.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter nach einer Sachbeschädigung an einem VW Up in der Niederfeldtraße in Gießen-Wieseck. Der blaue Kleinwagen stand dort Montagabend zwischen 18.15 und 20.35 Uhr. Ein Unbekannter zerkratzte das geparkte Auto und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Tatverdächtigen. Nach kurzer Zeit verlor er den Verdächtigen aus den Augen. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 1,88 Meter großen Mann. Er ist schlank und Ende 20 Jahre alt. Er hat blonde schulterlange Haare, einen Ziegenbart und trug eine graue Jogginghose, einen grauen Hoodie sowie eine schwarze Lederjacke. Der Zeuge beschreib den Verdächtigen als "nordischen Typ". Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: BMW-Fahrerin verliert die Kontrolle

In einer Rechtskurve verlor eine 21-jährige Frau aus Grünberg offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren BMW. Sie war mit ihrem Auto am Montagabend gegen 19.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 von einer Schule kommend in die Innenstadt unterwegs. In der Kurve prallte sie dann gegen mehrere Schutzplanken. Es blieb glücklicherweise nur beim Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: B49 nach Zusammenstoß für etwa zwei Stunden gesperrt

Drei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfall am Montagnachmittag an der Auffahrt zur A5 in Reiskirchen. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Vito von der Autobahn 5 auf die Bundesstraße 49 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Zafira, der mit drei Männern besetzt war. Der Zafira schleuderte anschließend in die Leitplanke. Ein Insasse konnte sich aus dem Auto befreien, zwei weitere mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen sie teilweise mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Vito-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für rund zwei Stunden gesperrt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall

Ein Unfall von Montagabend auf der Kreisstraße 39 führte zu einem wirtschaftlichen Totalschaden eines Nissans einer 24-jährigen Frau aus dem Vogelbergskreis. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Sie war gegen18.20 Uhr auf der Kreisstraße von Stangenrod nach Lehnheim unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Qashqai und kam anschließend von der Straße ab. In einem Graben stoppte das Fahrzeug. Bei dem Unfall beschädigte sie ebenfalls einen Leitpfosten sowie einen Wasserdurchlauf. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Polo touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 17.00 Uhr am Freitag (20. September) und 19.00 Uhr am Samstag (21. September) einen in der Ederstraße geparkten VW Polo. Der Schaden an dem linken Außenspiegel und Kotflügel des silberfarbenen Kleinwagens wird auf über 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Hardtallee

500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Mazda nach einer Unfallflucht in der Hardtallee. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 09.00 Uhr am Montag das rote Auto und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell