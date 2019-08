Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

82-jähriger Rennradfahrer übersieht Pkw

Kleve-Kellen (ots)

Der 82-jährige Rennradfahrer aus Kalar beabsichtigte am Donnerstag (29. August 2019) um 15.05 Uhr die Emmericher Straße in Höhe des Banndeichs zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw einer 51-jährigen Frau aus Emmerich, die über die Emmericher Straße in Richtung Brücke fuhr.

Bei dem Zusammenstoß schlug der Rennradfahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Glücklicherweise trug der 82-jährige einen Fahrradhelm, der schlimmere Verletzungen verhinderte. Zur Beobachtung wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Klever Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell