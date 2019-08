Polizei Steinfurt

POL-ST: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mettingen (ots)

Am Samstag, 03.08., haben Unbekannte in der Zeit von Mitternacht bis 12.00 Uhr auf der Großen Straße, Höhe Hausnummer 3, einen Gullydeckel ausgehoben. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen "Dummen-Jungen-Streich" sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In diesem Fall waren besonders Zweiradfahrer gefährdet, weil der Gullydeckel am rechten Fahrbahnrand ausgehoben wurde. In unmittelbarer Nähe wurde der Gullydeckel gefunden und wieder eingesetzt. Wir suchen Zeugen, denen in der Zeit von Mitternacht bis 12.00 Uhr etwas aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

