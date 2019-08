Polizei Steinfurt

POL-ST: Widerstand/Ingewahrsamnahme

Rheine (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.08.) haben Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife zwei Streitigkeiten in der Kolpingstraße bemerkt. Gegen 4.30 Uhr ist ein 24-Jähriger aus einem Lokal verwiesen worden. Die Beamten sprachen gegen ihn einen Platzverweis aus. Der 24-Jährige reagierte daraufhin sofort aggressiv und versuchte einen Beamten zu treten. Der Polizist konnte diesen Angriff jedoch abwehren. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und leistete dabei weiterhin erheblichen Widerstand. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Etwa drei Stunden später, gegen 7.45 Uhr, kam es erneut zu einem Einsatz in der Kolpingstraße. Dort gab es eine Rangelei mit mehreren Personen. Die Polizeibeamten konnten diese unterbinden und die Beteiligten voneinander trennen. Im weiteren Verlauf ist unter anderem einem 31-jährigen Rheinenser aus dieser Gruppe ein Platzverweis erteilt worden. Der Mann reagierte gegenüber den Beamten daraufhin sofort verbal und körperlich aggressiv. Auch er ist in Gewahrsam genommen worden und es wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet.

