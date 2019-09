Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 27.09.2019: Gießen: Diebesduo ermittelt - Drogerien offenbar im Fokus der Täter

Gießen (ots)

Offenbar speziell auf Drogerien hatten es zwei Personen aus dem Raum Essen (NRW) in den letzten Monaten abgesehen. Vor mehreren Wochen ging das mutmaßliche Diebesduo Beamten der Gießener Ermittlungsgruppe ins Netz. Sie kommen für eine ganze Serie von Ladendiebstählen im Raum Gießen aber auch in benachbarten Bundesländern in Frage.

Bereits 2018 kam es in Linden zu Ladendiebstählen. Die Täter hatten Sachen im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Drogerie in Linden erbeutet. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Tätern offenbar um ein "Pärchen" handelt. Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen ergaben einen Verdacht gegen eine männliche und eine weibliche Person im Alter von etwa 50 Jahren.

Der berühmte "Kommissar Zufall" half den Ermittlern dann vor mehreren Wochen. Ein Zivilbeamter war aufgrund der Ermittlungen nochmals in der Drogerie in Linden, als das mutmaßliche Diebespärchen dort wiederauftauchte. Dem Beamten gelang es, die beiden Personen bis zum Eintreffen einer Streife festzuhalten. Dabei wurden die eingesetzten Polizisten von dem Verdächtigen als Nazis und SS-Leute beschimpft.

Es stellte sich heraus, dass der 50 - Jährige und dessen 48 - jährige Ehefrau davor mindestens fünf Mal dort auf Diebestour erschienen und zum Teil hochwertige Sachen mitgehen ließen. Auch bei den Recherchen kam heraus, dass die beiden polnischen Staatsangehörigen, die in Essen wohnhaft sind, auch in anderen Bundesländer "unterwegs" waren. Insgesamt wurden bislang elf Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darunter auch ein Verfahren wegen Beleidigung gegen die Polizisten. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler verschiedene Hilfsmittel, die offenbar zur Begehung der Diebstähle eingesetzt wurden.

Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zeugen. Die Täter waren offenbar bis in den Frühsommer im Bereich Linden mit einem auffälligen Daimler Benz mit Essener Kennzeichen unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

