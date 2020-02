Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrecher festgenommen, Unfall, Kraftstoff ausgelaufen

Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Einbrecher festgenommen

Auf frischer Tat haben Beamte vom Polizeirevier Schwäbisch Hall in der Nacht zum Freitag einen Einbrecher festgenommen. Der 32 Jahre alte Mann hatte um 03:00 Uhr versucht in eine Apotheke in der Obere Herrngasse einzudringen. Hierzu hatte er mit einer Eisenstange eine Scheibe eingeschlagen, worauf ein Anwohner aufmerksam wurde. Die alarmierten Streifen konnten den 32-Jährigen vor Ort widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 20 Jahre alter Daimler-Fahrer wollte am Donnerstag um 16:00 Uhr vom Birkenweg in die Wolfgangstraße einfahren. Hierbei hatte er einen von rechts kommenden Ford eines 29-Jährigen übersehen, wodurch es zur Berührung beider Fahrzeuge kam. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert.

Braunsbach: Kraftstoff ausgelaufen

Ungefähr 150 Liter Dieselkraftstoff sind am späten Donnerstagabend aus einem Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz Kochertalbrücke (Fahrtrichtung Schwäbisch Hall) ausgelaufen. Ein 25 Jahre alter Sattelzugfahrer hatte seine Ruhezeit eingelegt und kurz nach 18:00 Uhr auf unbefestigtem Bankett geparkt. In der Folge sank das Fahrzeug ein und geriet in Schräglage. Dadurch lief Diesel über einen Entlüftungsstuzen aus, wodurch es in den Folgestunden zu der Verunreinigung kam. Die Feuerwehr Ilshofen war drei Fahrzeugen im Einsatz. Weiter wurde die Autobahnmeisterei hinzugezogen.

