POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anrufe von falschen Polizisten geht weiter - Diesel abgezapft - Gewalttätiger Jugendlicher in Haft

Schorndorf: Gewalttätiger Jugendlicher in Haft

In einem Drogeriemarkte kam es am Dienstagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 17-jähriger Syrer traf dort auf seinen 15-jährigen Kontrahenten, den er umgehend angriff und ins Gesicht schlug. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf im Drogeriemarkt sogar Regale umgeworfen wurden. Sachschaden entstand nicht. Die hinzugezogene Polizei nahm den 17-Jährigen, der seinen Kontrahenten weiterhin massiv bedrohte, vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte den Erlass eines Haftbefehls, der vom zuständigen Haftrichter am Mittwochnachmittag erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der Jugendliche wurde danach umgehend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Backnang: Dieseldiebstahl aus Bagger

550 Liter Diesel wurden im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen von bislang unbekannten Dieben aus gleich zwei Baggern entwendet. Die Bagger standen gut sichtbar auf einer Baustelle in der Schöntaler Straße. Durch den Kraftstoffdiebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 660 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 909 0.

Polizeipräsidium Aalen: Falscher Polizeibeamter

Erneut kam es wieder im gesamten Polizeipräsidium Aalen zu vermehrten Anrufen falscher Polizeibeamter. Zu einem schädigenden Ereignis kam es jedoch nicht. Eine der bekannten Betrugsmaschen ist es, dass die Täter unter Vortäuschung fiktiver Einbrüche in der Nachbarschaft bei den Opfern ein beklemmendes Gefühl der Unsicherheit erwecken und so die Bereitschaft hergestellt wird, mit den perfiden Betrügern zu kooperieren. So sind die Opfer bereit, ihr Vermögen an die falschen Polizeibeamten zu übergeben. Die Art und Weise des Vorgehens variiert von Fall zu Fall, wobei die Betrüger in ihrer Begehungsform immer kreativer werden. So berichteten Opfer auch von falschen Staatsanwälten oder Notare, die angerufen hatten.

Um einen Schaden durch die Betrüger zu vermeiden warnt die Polizei nochmals eindringlich und rät:

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei welchen es um Ihre Vermögensverhältnisse oder Wertgegenstände geht.

- Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Anrufer wirklich um eine Amtsperson handelt.

- Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder die Polizei und holen Sie sich Rat.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse und beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie vermeintliche Abholer nicht ins Haus. Melden Sie den Vorfall anschließend bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen

Des Weiteren sollten gerade ältere Bürger durch Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht werden.

