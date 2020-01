Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Trickdiebin beklaut Seniorin - Zeugen gesucht

Singen (ots)

Unter dem Vorwand, sie sei ausgeraubt worden, hat sich eine Unbekannte am Montag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Bohlinger Straße verschafft und ihr den Geldbeutel gestohlen. Die Täterin klingelte gegen 10 Uhr bei der Frau und bat darum, die Polizei anrufen zu dürfen, da man sie ausgeraubt habe. Einen kurzen Zeitraum, in dem sie allein war, nutzte die Trickdiebin, um der Frau ihren Geldbeutel aus der Tasche zu stehlen. Anschließend verließ sie die Wohnung wieder.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 m groß, füllig, dunkle, halblange Haare, sprach mit leichtem alemannischen Dialekt.

Wer in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bohlinger Straße gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731/888-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell