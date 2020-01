Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Königsbau) Wohnhausbrand 29.01.2020

Konstanz (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Königsbaustraße ein Brand aus. Ein Hausbewohner bemerkte das Feuer, brachte einen weiteren Bewohner in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Das Gebäude wurde durch den Brand im Obergeschoss vollständig zerstört, das Erdgeschoss durch die Löscharbeiten unbewohnbar. Beide Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird bislang mit über 250.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

