Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewässerverunreinigung

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Freitag, den 09.08.2019, gegen 13.00 Uhr, wurde der Northeimer Polizei durch einen Anwohner mitgeteilt, dass in der Rhume in Höhe der Einbecker Landstraße ein Motorrad im Wasser liegen würde. Das Kleinkraftrad musste durch die alarmierten Angehörigen der FFW Northeim geborgen werden. Es waren geringe Mengen Betriebsstoffe ausgetreten. Diese wurden durch Bindemittel aufgenommen. Das geborgene Kleinkraftrad wurde zuvor einem 21 - jährigen Northeimer entwendet. Die Northeimer Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen einer Gewässerverunreinigung.

