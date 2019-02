Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: missglücktes Überholmanöver

Deutlich schlimmer hätte das Überholmanöver einer jungen Frau am Freitagvormittag bei Bad Mergentheim ausgehen können. Die Renault-Fahrerin war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B290 in Fahrtrichtung Herbsthausen unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Dörtel setzte sie zum Überholen eines Holzlasters an, nachdem bereits zwei PKW vor ihr diesen überholt hatten. Offensichtlich übersah die Renault-Fahrerin dabei jedoch einen entgegenkommenden Kleintransporter. Die Frau schaffte es nicht mehr vor dem Holztransporter einzuscheren. Der Fahrer des Kleintransporter musste, um ein Frontalzusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen und nach rechts in einen angrenzenden Graben ausweichen. Trotzdem kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Renault und dem entgegenkommenden Kleintransporter. Hierdurch wurde der Renault nach rechts, zwischen den Holzlaster und dessen Anhänger, geschoben und verkeilte sich dort. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wieviel Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

