POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf einer Straße zwischen Westernhausen und Bieringen kam ein 20-jähriger am Donnerstag, um circa 22.40 Uhr mit seinem BMW aufgrund von Glätte in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mindestens zwei Mal und kam dann auf dem Dach zu Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizeistreife vor Ort konnte während der Unfallaufnahme bei dem 20-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Er kam aufgrund seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus, wo ihm auch gleich eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Öhringen: Hund vertreibt Dieb

Ein Unbekannter versuchte am Mittwoch, um circa 18.50 Uhr in der Pfedelbacher Straße in Öhringen von einer Fußgängerin, welche an einer roten Fußgängerampel stand den Reißverschluss ihres Rucksacks zu öffnen. Der Hund der Frau reagierte sofort und verbellte den Dieb noch bevor es ihm gelang die Tasche zu öffnen und das dort verstaute Portmonee zu stehlen. Bei dem Unbekannten handelt es sich um eine männliche, circa 30-jährige Person. Der Mann ist zwischen 165 und 170 Zentimeter groß, sehr schlank und trug einen dunklen gestreiften Kapuzenpullover. Zeugen die den Vorfall an der Kreuzung in der Pfedelbacher Straße beobachten konnten oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen wenden.

