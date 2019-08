Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - 60-jähriger entwendet Fahrrad

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am Donnerstag Abend, gegen 20.15 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen Mann, der sich vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Billerbecker Straße ein Fahrrad der Marke Kettler "aneignete". Das Fahrrad war unverschlossen dort abgestellt und der Mann radelte damit weiter in Richtung Billerbeck. Die Zeugin benachrichtigte die Gandersheimer Polizei, welche den Mann samt Fahrrad wenig später anhalten und kontrollieren konnte. Er äußerste sich nicht weiter zu dem Vorfall. Das Rad wurde sichergestellt und dem Eigentümer übergeben. Gegen den Mann, einem 60-jährigen aus Altgandersheim, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

