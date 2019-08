Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall mit Reh

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248 Düderode-Echte Freitag, 09.08.2019 13:30 Uhr

Bad Gandersheim (Ke) Eine 70-jährige Pkw-Führerin aus Northeim befuhr mit ihrem Opel die B 248 aus Richtung Düderode kommend in Richtung Echte als in Höhe "Am Wetterschacht" ein Reh die Fahrbahn querte und vom Pkw der Beteiligten erfasst wurde. Das Reh musste vor Ort von seinen Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

