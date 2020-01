Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger (28.01.2020)

Gosheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Fußgänger, der am heutigen Dienstag gegen 06.30 Uhr unachtsam die Wehinger Straße im Bereich der sich bei der Kreuzung Wehinger Straße / Zeppelinstraße / Schwabenstraße befindlichen Bushaltestelle "Egarten" in Richtung der Schwabenstraße überquerte. Der Fußgänger wurde an der Bushaltestelle durch den Pkw der auf der Wehinger Straße in Richtung Wehingen fahrenden, 49-jährigen Lenkerin eines Ford Fiesta erfasst und gegen einen an der Bushaltestelle in der Haltebucht wartenden Linienbus geschleudert. Der 61-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 49-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles etwa 50 Fahrgäste.

