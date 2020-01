Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen) Pferd nachts auf der Landesstraße unterwegs (27.01.2020)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Ein Pferd auf der Landesstraße 432 zwischen Seitingen und dem Konzenberg im Bereich der "Bruckmühle" wurde der Polizei am Montagabend gegen 22.45 Uhr gemeldet. Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen gelang es, das Pferd einzufangen. Der Hinweisgeber hatte bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten die Landesstraße vorbildlich abgesichert. "Anton", so der Name des Pferdes, wurde dem Eigentümer übergeben, der den Ausreißer zurück in den Stall brachte. Das Pferd hatte vom Stall aus freien Auslauf auf eine Koppel, aus der das Tier ausbrach. Möglicherweise war der Elektrozaun an der Pferdekoppel nicht funktionstüchtig.

