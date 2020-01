Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Diebstahl von Europaletten und Gitterboxen (25.01.2020 - 27.01.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagfrüh insgesamt 80 Europaletten und sechs Metall-Gitterboxen, die im Gewerbegebiet Gänsäcker bei Möhringen am Ende der Straße mit der Bezeichnung "Weilatten" im frei zugänglichen Hofraum eines metallverarbeitenden Betriebes an der dort befindlichen Laderampe gelagert waren. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen, zu einem benutzten Transportfahrzeug oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

