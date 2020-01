Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gottmadingen Nach Parkrempler geflüchtet 28.01.2020

Gottmadingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am heutigen Dienstag zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen an der Ecke Kirchstraße / "Im Löhnen" geparkten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

