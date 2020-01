Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen Pkw-Fahrer flüchtet nach Streifunfall 27.1.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Pkw-Lenker flüchtete am Montag gegen 18.45 Uhr auf der K 5707, nachdem er einen entgegenkommenden Dacia gestreift und einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht hatte. Der 36-jährige Dacia-Fahrer war von Villingen-Schwenningen kommend in Richtung Weilersbach unterwegs. Ca. 200 Meter nach dem dortigen Kreisverkehr kam ihm der unbekannte Pkw-Lenker auf seiner Fahrspur entgegen. Der 36-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei seinem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, erbeten.

