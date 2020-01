Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim Auto zerkratzt 25.1.-27.1.2020

Bad Dürrheim (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 17.00 Uhr, einen geparkten Pkw und richtete dadurch einen Schaden von rund 3000 Euro an. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Salinenstraße. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Schwenningen unter Tel. 07720 8500-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell