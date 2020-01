Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.01.2020, um 15:12 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Mülleimer in der Robert-Stolz-Straße, in Neustadt, informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich nicht um einen Mülleimer, sondern um einen Altkleidercontainer handelt, der im Inneren brannte und stark rauchte. Um die Löscharbeiten effektiv zu gestalten, musste die Feuerwehr die Front des Containers mittels Trennschleifer öffnen und den Inhalt herausholen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Zwei Zeugen gaben an, kurz zuvor im Bereich des Containers 4 Jugendliche im Alter von ca. 15-16 Jahren gesehen zu haben, die mit Feuerwerkskörpern experimentierten. Eine entsprechende Personengruppe konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

