Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - PKW kommt von der Fahrbahn ab

Friedelsheim (ots)

Am Dienstagabend, den 31.12.2019 gegen 20:18 Uhr, endete die Autofahrt eines 19-jährigen aus Groß-Gerau unerfreulicher Weise mit einem Aufenthalt im Krankenhaus. Der junge Fahrer verlor auf der L527 die Kontrolle über seinen Opel Corsa, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde bei dem Unfall jedoch leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

