Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/Weinstraße) - Stark alkoholisiert und ohne Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachdem am Abend des 31.12.2019 ein Fahrzeug mit Künzelsauer Zulassung mehrfach mit verdächtiger Fahrweise gemeldet wurde, konnte dieses gegen 22:43 Uhr, in der Karlsbader Straße stehend, festgestellt werden. Im Fahrzeug lag der stark alkoholisierte, amtsbekannte 39-jährige Beschuldigte. Die Schlüssel steckten im Zündschloss, die Zündung war an und die Motorhaube noch warm. Aufgrund vorheriger Meldungen und der vor Ort festgestellten Tatsachen bestand der Verdacht, dass der schlafende Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat. Er wurde in das Krankenhaus Neustadt verbracht, wo ihm durch einen diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich. Da der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem die falschen Kennzeichen auf dem Fahrzeug angebracht hatte, erwarten Ihn weitere Strafanzeigen.

